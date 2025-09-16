edición general
Xpeng sufre un revés con su proyecto de coches voladores tras un doble accidente

El suceso, que ha tenido durante una demostración en Changchun, dos de los prototipos eVTOL colisionaron en pleno vuelo lo que terminó con al menos un pasajero trasladado al hospital. De momento, la compañía no ha emitido un comunicado oficial, por lo que la causa del accidente sigue sin aclararse. No se sabe si fue un fallo técnico, un error en la planificación de la ruta o simplemente un fallo humano. Lo que sí parece claro es que el suceso pone sobre la mesa los retos de seguridad que supone la operación de este tipo de aeronaves.

Pixmac
Yo no compraría un aparato de este tipo hasta dentro de unos años, igual que no usaría la conducción autónoma hasta que esté más perfeccionada. Igual en 10 años se puede tener más confianza en estas tecnologías.
Perrota
#2 10 años es bastante optimista la verdad. La tecnología tiene que desarrollarse bastante. #1 Los coches autónomos son otra cosa, las estadísticas demuestran que reducen la tasa de accidentes. No habrá tasa cero, pero es mucho más baja que los "manuales".
sliana
eran 2, en un espacio tridimensional, en el entorno controlado que supone una demostracion y consiguieron chocar... ahora se lo das a millones de personas y ya no hace falta montar una guerra.
higlewit
#1 Todo lo que sube, baja.
eltxoa
Sigamos con los helicópteros que esos si que no tienen nunca accidentes.
MadalenaBrava
A mi no me parecen mal estos inventos. Es una ayuda a la selección natural
Coches voladores para todos!!
:troll:
kastanedowski
No se sabe si fue un fallo técnico, un error en la planificación de la ruta o simplemente un fallo humano...

Entre que si son peras o manzanas, los inversores ya no confian
