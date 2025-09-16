Xpeng sufre un revés con su proyecto de coches voladores tras un doble accidente  

El suceso, que ha tenido durante una demostración en Changchun, dos de los prototipos eVTOL colisionaron en pleno vuelo lo que terminó con al menos un pasajero trasladado al hospital. De momento, la compañía no ha emitido un comunicado oficial, por lo que la causa del accidente sigue sin aclararse. No se sabe si fue un fallo técnico, un error en la planificación de la ruta o simplemente un fallo humano. Lo que sí parece claro es que el suceso pone sobre la mesa los retos de seguridad que supone la operación de este tipo de aeronaves.