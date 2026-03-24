Xiaomi registra ingresos y beneficios récord gracias a los coches eléctricos y la IA

El fabricante chino, que ganó un 76% más, prevé entregar 550.000 vehículos en 2026.

Xiaomi reportó este martes los mayores ingresos anuales de su historia, beneficiada por la rápida transición a la rentabilidad de su negocio de vehículos eléctricos y el despliegue masivo de servicios basados en inteligencia artificial. El gigante tecnológico chino alcanzó una facturación de 457.287 millones de yuanes (57.268 millones de euros) en el ejercicio 2025, lo que representa un incremento del 25% respecto al año anterior.