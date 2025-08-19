·
5



Xiaomi planea entrar en el mercado europeo de vehículos eléctricos en 2027
La tecnológica china Xiaomi anunció este martes que comenzará a vender sus vehículos eléctricos en Europa a partir de 2027.
#1
Destrozo
Las marcas europeas se van al carajo antes de 2030
3
K
60
#4
obmultimedia
#1
y yo que me alegro, estan enormemente subvencionadas y aun asi venden los coches a precio de caviar.
1
K
21
#5
Verdaderofalso
#1
así no podrán culpar a la Agenda2030
1
K
30
#7
Connect
*
#1
Esto mismo ya sucedió con la entrada de coches de Japón primero (años '70 y '80) y Corea del Sur después ('90-2000). Se llevaron muchas marcas europeas por delante, como Simca (1978) Talbot (1986) y Austin (1994) entre las más destacadas que sufrieron a los japoneses; y Saab (2011) o Rover (2005) a quién ya pilló los surcoreanos.
Y las marcas de Corea del Sur también sufrieron una 'canizabalización'. Desaparecieron Daewoo o Galloper y hace poco SsangYong (2022) que ahora se llama KPM.
Con…
» ver todo el comentario
0
K
12
#2
Luiskelele
A ver los precios, porque el primer coche aquel que anunciaron y que ya venden en china es una putisima pasada.
1
K
30
#8
ChatGPT
#2
dependerá de lo que nuestros estados quieran llevarse en impuestos…
0
K
10
#3
Pixmac
Será si pueden. Están vendiendo tanto que hay 2 años de espera. Si no bajan las ventas o no aumentan su capacidad de fabricación podría pasar que en 2027 tampoco pudieran vender oficialmente en Europa por no tener unidades suficientes.
0
K
20
#6
Fisionboy
#3
en China... Qué es que son muchos allí. Si montan fábricas en Europa....
0
K
10
#9
ChatGPT
#3
es posible que xiaomi entienda de volúmenes de fabricación, escalado y responder a demanda….
0
K
10
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
