Xiaomi planea entrar en el mercado europeo de vehículos eléctricos en 2027

Xiaomi planea entrar en el mercado europeo de vehículos eléctricos en 2027

La tecnológica china Xiaomi anunció este martes que comenzará a vender sus vehículos eléctricos en Europa a partir de 2027.

Destrozo #1 Destrozo
Las marcas europeas se van al carajo antes de 2030
obmultimedia #4 obmultimedia
#1 y yo que me alegro, estan enormemente subvencionadas y aun asi venden los coches a precio de caviar.
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#1 así no podrán culpar a la Agenda2030 xD
Connect #7 Connect *
#1 Esto mismo ya sucedió con la entrada de coches de Japón primero (años '70 y '80) y Corea del Sur después ('90-2000). Se llevaron muchas marcas europeas por delante, como Simca (1978) Talbot (1986) y Austin (1994) entre las más destacadas que sufrieron a los japoneses; y Saab (2011) o Rover (2005) a quién ya pilló los surcoreanos.

Y las marcas de Corea del Sur también sufrieron una 'canizabalización'. Desaparecieron Daewoo o Galloper y hace poco SsangYong (2022) que ahora se llama KPM.

#2 Luiskelele
A ver los precios, porque el primer coche aquel que anunciaron y que ya venden en china es una putisima pasada.
ChatGPT #8 ChatGPT
#2 dependerá de lo que nuestros estados quieran llevarse en impuestos…
#3 Pixmac
Será si pueden. Están vendiendo tanto que hay 2 años de espera. Si no bajan las ventas o no aumentan su capacidad de fabricación podría pasar que en 2027 tampoco pudieran vender oficialmente en Europa por no tener unidades suficientes.
Fisionboy #6 Fisionboy
#3 en China... Qué es que son muchos allí. Si montan fábricas en Europa....
ChatGPT #9 ChatGPT
#3 es posible que xiaomi entienda de volúmenes de fabricación, escalado y responder a demanda….
