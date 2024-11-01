Xiaomi mete más presión este final de mes a la gama media rebajando nuevamente el precio su móvil POCO F7

Con una pantalla AMOLED ultrapanorámica de 6,83'', procesador Flagship Snapdragon® 8s Gen 4, 12 GB de RAM y una batería de 6.500 mAh por sólo 292€. El mercado de los smartphones de gama media está más encendido que nunca este final de octubre. Con cada lanzamiento y rebaja, las marcas buscan ofrecer la mejor combinación entre rendimiento, diseño y autonomía sin alcanzar los precios de la gama alta. Y es precisamente Xiaomi quien vuelve a dar un golpe sobre la mesa.