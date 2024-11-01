edición general
1 meneos
67 clics

Xiaomi mete más presión este final de mes a la gama media rebajando nuevamente el precio su móvil POCO F7

Con una pantalla AMOLED ultrapanorámica de 6,83'', procesador Flagship Snapdragon® 8s Gen 4, 12 GB de RAM y una batería de 6.500 mAh por sólo 292€. El mercado de los smartphones de gama media está más encendido que nunca este final de octubre. Con cada lanzamiento y rebaja, las marcas buscan ofrecer la mejor combinación entre rendimiento, diseño y autonomía sin alcanzar los precios de la gama alta. Y es precisamente Xiaomi quien vuelve a dar un golpe sobre la mesa.

| etiquetas: xiaomi , nueva rebaja , gama media , poco f7 , a final de mes
1 0 1 K 14 tecnología
3 comentarios
1 0 1 K 14 tecnología
#2 Marisadoro
Pues parece POCO.
0 K 14
Pertinax #1 Pertinax *
Muy... lo que fuiste, y en qué te has convertido. ¿A cuánto habéis cobrado la publi?
0 K 12
jdmf #3 jdmf
O sea, que por menos de 120€ me puedo comprar un smartphone con todo lo necesario!!!
0 K 11

menéame