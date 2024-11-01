Xavier García Albiol presenta en el pleno de Badalona una "propuesta para promover el catalán"

El alcalde de Badalona del PP, ha anunciado la aprobación en el pleno municipal de una iniciativa destinada a fomentar el uso del catalán en la ciudad. La propuesta, defendida por el gobierno local, busca impulsar proyectos y actividades que acerquen la lengua a un mayor número de vecinos. En un mensaje en redes dijo:"Ayer presentamos y aprobamos en el Pleno de Badalona una propuesta para promover el catalán. Apuesto por las iniciativas que no van en contra de nada ni nadie sino que suman" El objetivo es que el catalán llegue al máximo de gente