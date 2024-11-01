Xavier García Albiol presenta en el pleno de Badalona una "propuesta para promover el catalán"

El alcalde de Badalona del PP, ha anunciado la aprobación en el pleno municipal de una iniciativa destinada a fomentar el uso del catalán en la ciudad. La propuesta, defendida por el gobierno local, busca impulsar proyectos y actividades que acerquen la lengua a un mayor número de vecinos. En un mensaje en redes dijo:"Ayer presentamos y aprobamos en el Pleno de Badalona una propuesta para promover el catalán. Apuesto por las iniciativas que no van en contra de nada ni nadie sino que suman" El objetivo es que el catalán llegue al máximo de gente
| etiquetas: badalona , catalán , pacte per la llengua , albiol , pp
A los indepes siempre les quedará la excusa de que no apoya la independencia.
Este de todas maneras ya está viendo que no va a subir más, que en el PP catalán ya tuvo su oportunidad en las elecciones al Parlament de 2017 con unos resultados desastrosos, y que su carrera política dependerá de ganar las elecciones en Badalona porque a nivel nacional hay mucho codazo en Madrid.