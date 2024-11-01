edición general
xAI de Elon Musk despide a cientos de trabajadores encargados de entrenar a Grok [eng]

xAI de Elon Musk despidió al menos a 500 trabajadores de su equipo de anotación de datos el viernes por la noche. La compañía envió correos electrónicos notificando a los empleados que planeaba reducir su equipo de tutores de IA generalistas

#1 username
No se puede decir que no lo fueran a esperar
#3 maoma
#1 sabemos que la IA quitará el trabajo a los cuello blanco, lo que no sabemos es cuando.
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Una IA de Elon Musk acabará despidiendo a Elon .
mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
Paco, ves entrenando esta IA para que tenga habilidades despidiendo gente.
La quiero en 6 meses.
Y no hagas planes más largos de 6 meses y 15 días de preaviso.
Graffin #6 Graffin
Yo creo que lo que está haciendo es reemplazar al equipo por uno más alineado con sus ideales fascistas, que se le ha vuelto rojeras la IA.
#5 cunaxa
Lo más caro de un sistema de esos debe ser entrenarlo.
echarán a la gente cuando el sistema ya esté un poco decente, lo abrirán al público para que juguetee con él y así consiguen que se lo entrenen gratis.
Es lo que han hecho otros.
