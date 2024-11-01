Wyoming responde al PP: "Orgulloso de ser gentuza mientras no me llamen algo peor como genocida o Alfonso Serrano"  

Después de que Alfonso Serrano llamara "gentuza" a los manifestantes propalestina de La Vuelta, El Gran Wyoming le responde tajante en este vídeo: "Pues entonces, oye, orgullo de ser gentuza. A mí con que no me llamen algo peor, por ejemplo, genocida, sionista o Alfonso Serrano, pues voy bien".
Tenemos la derecha más reaccionaría, retrógrada, miserable, repulsiva y malvada de Europa, a la par que corrupta.
O a lo mejor justamente por eso.
Esa me la sé.