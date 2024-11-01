edición general
57 meneos
165 clics
Wyoming responde al PP: "Orgulloso de ser gentuza mientras no me llamen algo peor como genocida o Alfonso Serrano"

Wyoming responde al PP: "Orgulloso de ser gentuza mientras no me llamen algo peor como genocida o Alfonso Serrano"  

Después de que Alfonso Serrano llamara "gentuza" a los manifestantes propalestina de La Vuelta, El Gran Wyoming le responde tajante en este vídeo: "Pues entonces, oye, orgullo de ser gentuza. A mí con que no me llamen algo peor, por ejemplo, genocida, sionista o Alfonso Serrano, pues voy bien".

| etiquetas: wyoming , alfonso serrano , pp , genocida
48 9 6 K 472 actualidad
7 comentarios
48 9 6 K 472 actualidad
karakol #4 karakol
Hasta Meloni, siendo lo que es Meloni, ya se está hartando de las bestias sanguinarias sionistas.

Tenemos la derecha más reaccionaría, retrógrada, miserable, repulsiva y malvada de Europa, a la par que corrupta.

O a lo mejor justamente por eso.
7 K 78
fareway #7 fareway
#6 ¿Muchas sobremesas en familia con el tema a tus espaldas?
2 K 38
fareway #2 fareway
Serrano a la puta calle ya!!!!
1 K 35
Feindesland #3 Feindesland
Cualquier cosa que pueda decir el Wyoming...
1 K 25
fareway #5 fareway
#3 Tus palabras desprenden cierto escozor...
3 K 50
Feindesland #6 Feindesland
#5 Todo lo que no es mamada es escozor.
Esa me la sé.
;)
1 K 25

menéame