Woody Allen censura a Putin y la guerra en Ucrania tras participar en festival ruso y ser criticado

"En lo que respecta al conflicto en Ucrania, creo firmemente que Vladímir Putin está totalmente equivocado", declaró Allen. "La guerra que ha provocado es espantosa. Pero, independientemente de lo que hayan hecho los políticos, no creo que cortar las conversaciones artísticas sea nunca una buena manera de ayudar".
También podía haber añadido:
"Y si se hace con Rusia que se haga con Israel también, y si no a ninguno, no me gustan las dobles varas de medir"