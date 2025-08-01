WinRAR 0-day de alta gravedad explotado durante semanas por 2 grupos (ENG)

Dos grupos rusos de ciberdelincuentes están explotando activamente un día cero de alta gravedad en el compresor de archivos WinRAR, ampliamente utilizado. Los ataques abren puertas traseras en ordenadores que abren archivos maliciosos adjuntos a mensajes de phishing, algunos de ellos personalizados.
| etiquetas: winrar , vulnerabilidad , hack
Pero esta se ha adelantado porque no tocaba otro hasta 2027