WinRAR 0-day de alta gravedad explotado durante semanas por 2 grupos (ENG)

Dos grupos rusos de ciberdelincuentes están explotando activamente un día cero de alta gravedad en el compresor de archivos WinRAR, ampliamente utilizado. Los ataques abren puertas traseras en ordenadores que abren archivos maliciosos adjuntos a mensajes de phishing, algunos de ellos personalizados.

#1 Imag0
La versión de pago de Winrar soluciona la vulnerabilidad :roll:
#2 solojavi
#1 A lo mejor tienes razón, supongo que si utilizas la versión de pago se actualizará, en la noticia ponen el principal problema que no se actualiza automáticamente, pero pagando es posible que haya actualizaciones.
#4 alpoza
a 7zip le gusta esta noticia :-D
#3 Jakeukalane
Pensé que habían encontrado una forma de descomprimir archivos con contraseña. Sad.
