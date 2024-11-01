WINE 10.16 llega soportando apps de 16-bit en el nuevo modo WoW64 y casi 400cambios

Llama un poco la atención el número de cambios introducido, que si bien es cierto que en el pasado se llegaron a meter cerca de 600, también lo es que ese número ha bajado bastante en WINE 10.x. Se supone que es porque el software está más maduro, pero los 374 cambios de esta versión de desarrollo parecen venir de tiempos pasados. Ya he hemos empezado con los números, la lista de bugs corregidos se ha quedado en 34.
Bugs corregidos en WINE 10.16
- El instalador de Need for Speed III falla en modo Win9X, mostrando «No se pudo obtener el valor ‘HardWareKey'» (faltan claves activas de dispositivo PnP en ‘HKEY_DYN_DATAConfig ManagerEnum’).
- Lotus Word Pro 9.8: el menú desplegable de Windows no muestra los nombres de archivo.
- Shadow Company: Left for Dead falla con «No se instalaron dispositivos 3D utilizables».
- Varios juegos no tienen animación de
