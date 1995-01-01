Windows 95 cumple 30 años: cuando Microsoft convirtió un sistema operativo en un fenómeno cultural

El 24 de agosto de 1995, Microsoft lanzó al mercado Windows 95 y la informática dejó de ser una disciplina reservada a técnicos y entusiastas para entrar de lleno en la cultura popular. Con colas a medianoche, anuncios televisivos protagonizados por Friends y música de los Rolling Stones, la compañía de Redmond transformó el debut de un sistema operativo en un espectáculo global. Tres décadas después, Windows 95 sigue siendo recordado como un punto de inflexión tecnológico y cultural.
Introdujo el menú de inicio, la barra de tareas, multitarea de 32 bits, Plug and Play y compatibilidad con Internet, sentando las bases de los sistemas modernos."
Ejem... matizando:
- "Introdujo el menú de inicio"
Un menú parecido ya existía en OS/2 2.0, del 92, sólo popularizó el concepto "inicio" o "start"
- "Multitarea de 32 bits"
OS/2 2.0 era además de 32 bits, por no hablar de… » ver todo el comentario