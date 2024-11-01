¡Windows 7 ha vuelto! Puedes descargar una ISO con soporte y actualizaciones de seguridad en 2026: para muchos, el mejor Windows de la historia

Una versión modificada de Windows 7 vuelve a ser utilizable en 2026 gracias al desarrollador Bob Pony, quien ha creado ISOs que incluyen todas las actualizaciones de seguridad disponibles hasta enero de 2026. Aunque no son oficiales de Microsoft, permiten instalar el sistema en un solo paso y usarlo en equipos antiguos o máquinas virtuales. Dichos parches solo estaban disponibles para “clientes corporativos" Aun así, presenta varias limitaciones: menor compatibilidad con software moderno y riesgos de seguridad por ser una versión no oficial.

| etiquetas: windows 7 , parches , bob pony
tul #3 tul
y para que quereis este pedazo de mierda seca? para navegar con el exploiter?
FunFrock #1 FunFrock
No me sacan de win10 ni jarto vino
#4 tropezon
#1 Bueno, te puedes esperar a que Bob Pony haga recopilación de parches cuando se acabe el LTSC
#2 Feliberto
Si no fuera por drivers y compatibilidades que ya no están disponibles para windows 7, me lo ponía ahora mismo.
arturios #5 arturios
¿Y para que instalar windows 7?
manc0ntr0 #6 manc0ntr0
Para mi es mejor el 10 de lejos. Repito: para mi. Opinión personal.
