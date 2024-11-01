Windows 3.1 incluía un esquema de color rojo y amarillo tan llamativo que se pensó que era broma, así que localicé al diseñador de la interfaz para conocer la historia real [ENG]  

De vez en cuando alguien lo suficientemente joven como para haber dejado de usar computadoras a principios de la década de 1990 conoce el esquema de color "Hot Dog Stand" de Windows 3.1. En el pasado, Windows era bastante sencillo desde el primer momento, con ventanas grises y reflejos azules. Y luego estaba el "puesto de perritos calientes" que hacía que Windows pareciese un carnaval y siempre se pensó que su inclusión había sido una broma.
| etiquetas: windows 3.1 , interfaz , rojo y amarillo , hot dog stand , virginia howlett