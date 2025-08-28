Wildlife Photographer of the Year 2025, un avance del concurso fotográfico: guepardos aprendiendo a cazar, un elefante caminando entre residuos y otras escenas espectaculares

Un grupo de polluelos de pingüino emperador avanza con decisión hacia el borde de un acantilado helado. No hay rampas suaves, solo un salto de quince metros que los espera. El reputado fotógrafo y explorador de National Geographic Bertie O. Gregory, con su dron a distancia prudente, observó cómo se lanzaban al agua gélida por primera vez, sin la guía de sus padres. En la Antártida, este rito de inicio se vuelve cada vez más común: la reducción del hielo marino obliga a las colonias a criar en plataformas de hielo, lo que empuja a...
| etiquetas: fotografía , wildlife , national geographic