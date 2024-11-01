Wikipedia ha prohibido el texto generado por IA [ENG]

Wikipedia, la querida enciclopedia en línea, ha debatido durante un tiempo cómo manejar el uso de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) en los artículos. Ahora, la práctica está oficialmente prohibida, salvo por algunas excepciones en la edición y la traducción.
| etiquetas: wikipedia , ia , llm , modelos de lenguaje
Pero dudo mucho que puedan evitarlo.
Un caso más de la reliquia de Wikipedia, que se suma a esos bibliotecarios siesos o esos nombres castellanizados con calzador, como el famoso San Baudilio de Llobregat en lugar de Sant Boi de Llobregat, que es el que usa hasta VOX...
No usar la IA es como decir que no se use la calculadora en trabajos de física
La Wikipedia estará muerta en poco tiempo. Será basura.