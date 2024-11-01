edición general
12 meneos
11 clics
Wikipedia ha prohibido el texto generado por IA [ENG]

Wikipedia ha prohibido el texto generado por IA [ENG]

Wikipedia, la querida enciclopedia en línea, ha debatido durante un tiempo cómo manejar el uso de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) en los artículos. Ahora, la práctica está oficialmente prohibida, salvo por algunas excepciones en la edición y la traducción.

| etiquetas: wikipedia , ia , llm , modelos de lenguaje
11 1 0 K 114 tecnología
8 comentarios
11 1 0 K 114 tecnología
#1 Regreso
Me alegro, estoy hasta los huevos de la IA para todo.
3 K 48
#4 chavi
Me alegro, es imprescindible.
Pero dudo mucho que puedan evitarlo.
2 K 33
Connect #3 Connect *
Pues muy mal porque muchas veces por no decir casi todas, sale mucha más información cuando la IA interviene.

Un caso más de la reliquia de Wikipedia, que se suma a esos bibliotecarios siesos o esos nombres castellanizados con calzador, como el famoso San Baudilio de Llobregat en lugar de Sant Boi de Llobregat, que es el que usa hasta VOX...

No usar la IA es como decir que no se use la calculadora en trabajos de física
0 K 14
#6 chavi
#3 Pues pregúntale a la IA y deja la Wikipedia en paz.
2 K 33
nopolar #2 nopolar
El problema con esto es detectarlo. Habrá casos muy evidentes, pero al final lo vamos a tener hasta en la sopa.
0 K 9
#5 chavi
#2 Aunque fuera fácil. Pueden hacer ediciones muchísimo más rápido de lo que los revisores pueden revisarlos.

La Wikipedia estará muerta en poco tiempo. Será basura.
1 K 20
nopolar #7 nopolar
#5 Va ha haber que descargarse una copia completa antes de que la estropicien mucho.
0 K 9
#8 colemur
Normal. La IA se alimenta del conocimiento de internet, mucho de ello tomado de la wikipedia. Si se usa la IA para generar otra vez páginas de la wikipedia, se cierra el círculo.
0 K 6

menéame