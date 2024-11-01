edición general
4 meneos
84 clics
Why I Don't Speak American [Paul Krugman] [ENG]

Why I Don't Speak American [Paul Krugman] [ENG]  

And why it's a problem that Pete Hegseth says he does

| etiquetas: krugman , hegseth , american
4 0 0 K 36 politica
7 comentarios
4 0 0 K 36 politica
eltxoa #2 eltxoa
resumen ia:

Claro, aquí tienes los puntos clave en español:

- **“Solo hablo americano”** — Pete Hegseth hizo este comentario en una cumbre con líderes latinoamericanos, que Krugman usa como símbolo del desprecio del gobierno por el conocimiento y la diplomacia.
- **Ignorancia como virtud** — Krugman argumenta que la administración valora más la actitud agresiva y la ignorancia deliberada que la experiencia o el análisis cuidadoso.
- **Conflicto en Irán y el Golfo Pérsico** — Se cuestiona por…   » ver todo el comentario
4 K 46
EsUnaPreguntaRetórica #3 EsUnaPreguntaRetórica
#2 Vaya una mierda de resumen, no se entiende un carajo.
0 K 11
eltxoa #4 eltxoa
#3 Pues si escuchas el vídeo se entiende menos. Parece que es uno de esos a los que les gusta escuchar su propia voz.
0 K 8
eltxoa #5 eltxoa
#3 A ver que tal esta otra:

Habla Paul Krugman en un vídeo corto (5:22) criticando la exaltación de la ignorancia en la política exterior de la administración Trump a partir de una frase de Pete Hegseth sobre “hablar americano”. [youtube](www.youtube.com/shorts/mgZdTcPoQAo)

### Contenido principal del vídeo

- Krugman arranca mencionando que Hegseth, al hablar en una cumbre con 12 líderes latinoamericanos en Miami (“Shield of the Americas”), dice: “I only speak American” después de…   » ver todo el comentario
1 K 24
Jakeukalane #7 Jakeukalane
#5 dile que use URL [[nombreenlace]] para las urls
0 K 13
eltxoa #6 eltxoa
#3 de verdad merecía yo un negativo por no gustarte la salida de la ia?
1 K 21
#1 Troll_hunter
Paul Krugman es Nobel en económicas en 2008, video de hoy 10 de marzo
0 K 11

menéame