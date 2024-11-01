·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9674
clics
Irán acaba de publicar esta animación de Lego en la que se explica el régimen de Epstein (Eng)
7959
clics
GUÍA DE SUPERVIVENCIA: Cómo desengancharse de la máquina de EEUU sin volverse loco en el intento
7694
clics
Esto es lo que les ocurre a unos paramecios cuando les echas sal, observado con un microscopio
4441
clics
La viñeta: Títeres
3900
clics
Von Der Leyen quiere destruir la UE
más votadas
403
El presidente de RTVE vuelve a retratar a Eurovisión por tener a Israel mientras ataca Gaza, Irán y Líbano: "¿Qué valores defiende la UER?"
453
Irán acaba de publicar esta animación de Lego en la que se explica el régimen de Epstein (Eng)
378
Von Der Leyen quiere destruir la UE
391
Ayuso anuncia que Madrid celebrará el 4 de julio en homenaje a EEUU: "El mayor 'cipayismo' que ojos humanos hayan visto"
428
Israel vuelve a usar fósforo blanco en Líbano: ¿Qué es y por qué es ilegal su uso contra civiles?
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
84
clics
Why I Don't Speak American [Paul Krugman] [ENG]
And why it's a problem that Pete Hegseth says he does
|
etiquetas
:
krugman
,
hegseth
,
american
4
0
0
K
36
politica
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
0
0
K
36
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
eltxoa
resumen ia:
Claro, aquí tienes los puntos clave en español:
- **“Solo hablo americano”** — Pete Hegseth hizo este comentario en una cumbre con líderes latinoamericanos, que Krugman usa como símbolo del desprecio del gobierno por el conocimiento y la diplomacia.
- **Ignorancia como virtud** — Krugman argumenta que la administración valora más la actitud agresiva y la ignorancia deliberada que la experiencia o el análisis cuidadoso.
- **Conflicto en Irán y el Golfo Pérsico** — Se cuestiona por…
» ver todo el comentario
4
K
46
#3
EsUnaPreguntaRetórica
#2
Vaya una mierda de resumen, no se entiende un carajo.
0
K
11
#4
eltxoa
#3
Pues si escuchas el vídeo se entiende menos. Parece que es uno de esos a los que les gusta escuchar su propia voz.
0
K
8
#5
eltxoa
#3
A ver que tal esta otra:
Habla Paul Krugman en un vídeo corto (5:22) criticando la exaltación de la ignorancia en la política exterior de la administración Trump a partir de una frase de Pete Hegseth sobre “hablar americano”. [youtube](
www.youtube.com/shorts/mgZdTcPoQAo
)
###
Contenido principal del vídeo
- Krugman arranca mencionando que Hegseth, al hablar en una cumbre con 12 líderes latinoamericanos en Miami (“Shield of the Americas”), dice: “I only speak American” después de…
» ver todo el comentario
1
K
24
#7
Jakeukalane
#5
dile que use URL [[nombreenlace]] para las urls
0
K
13
#6
eltxoa
#3
de verdad merecía yo un negativo por no gustarte la salida de la ia?
1
K
21
#1
Troll_hunter
Paul Krugman es Nobel en económicas en 2008, video de hoy 10 de marzo
0
K
11
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Claro, aquí tienes los puntos clave en español:
- **“Solo hablo americano”** — Pete Hegseth hizo este comentario en una cumbre con líderes latinoamericanos, que Krugman usa como símbolo del desprecio del gobierno por el conocimiento y la diplomacia.
- **Ignorancia como virtud** — Krugman argumenta que la administración valora más la actitud agresiva y la ignorancia deliberada que la experiencia o el análisis cuidadoso.
- **Conflicto en Irán y el Golfo Pérsico** — Se cuestiona por… » ver todo el comentario
Habla Paul Krugman en un vídeo corto (5:22) criticando la exaltación de la ignorancia en la política exterior de la administración Trump a partir de una frase de Pete Hegseth sobre “hablar americano”. [youtube](www.youtube.com/shorts/mgZdTcPoQAo)
### Contenido principal del vídeo
- Krugman arranca mencionando que Hegseth, al hablar en una cumbre con 12 líderes latinoamericanos en Miami (“Shield of the Americas”), dice: “I only speak American” después de… » ver todo el comentario