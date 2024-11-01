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Weather Report - Teen Town

Concierto en directo de Weather Report en Offenbach, Alemania. 29 de septiembre de 1978

| etiquetas: weather report , teen town , jazz fusion , live
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