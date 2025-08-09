‘Weapons’: la película de terror del año es una oscura y divertida revisión del Flautista de Hamelín para explicar los problemas de Estados Unidos

Dirigida por Zach Cregger (’Barbarian’), la película narra a través de varios personajes la desaparición en extrañas circunstancias de los niños de una clase. Hubo un momento en el que nos olvidamos que la mejor forma de explicar algunas cosas demasiado complejas era a través de un cuento. Hasta los más sabios de cualquier otra época anterior supieron ver el potencial de la tradición oral para expandir conocimientos, miedos, leyendas y en definitiva ideas, que son el motor de este mundo.