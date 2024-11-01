Warner Bros. confirma 'Gremlins 3' con Chris Columbus como director y Steven Spielberg como productor, se estrenará el 19 de noviembre de 2027 [ENG]

David Zaslav, director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, anunció la luz verde para una nueva película de Gremlins en la presentación de resultados del tercer trimestre de la compañía hoy jueves. Zaslav confirmó que el guionista de la película original de 1984, Chris Columbus, volverá para producir y dirigir el filme y que Steven Spielberg también regresa como productor ejecutivo a través de su compañía Amblin Entertainment. Gremlins 3 se estrenará el 19 de noviembre de 2027.