Warner Bros. confirma 'Gremlins 3' con Chris Columbus como director y Steven Spielberg como productor, se estrenará el 19 de noviembre de 2027 [ENG]

David Zaslav, director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, anunció la luz verde para una nueva película de Gremlins en la presentación de resultados del tercer trimestre de la compañía hoy jueves. Zaslav confirmó que el guionista de la película original de 1984, Chris Columbus, volverá para producir y dirigir el filme y que Steven Spielberg también regresa como productor ejecutivo a través de su compañía Amblin Entertainment. Gremlins 3 se estrenará el 19 de noviembre de 2027.

CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
ideas fresquishimas!!!
SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
#2 Todo gente joven, talento y fescura.
WcPC #7 WcPC
#2 Pues yo pienso ver esa película...
#10 Eukherio
#2 La mítica de: ¿qué IP tenemos que pueda darnos algo de pasta aprovechando que todavía es medianamente conocida? Si sale bien encargo 5 más, si sale mal unos años en la nevera y vamos probando con otras.

Espero que en algún momento a alguien le de por abordar la crisis de los directivos, que desde que se les jodió lo de los superhéroes van como pollos sin cabeza.
Barbol_Pelao #5 Barbol_Pelao
Que no pare la necrofagia cultural.
Barney_77 #1 Barney_77
Miedo me da...
antesdarle #3 antesdarle
Sin Joe Dante que no cuenten conmigo.
traviesvs_maximvs #9 traviesvs_maximvs
Ayer vi el capítulo de South Park en el que George Lucas y Spielberg violan a Indiana Jones. Veo que en Hollywood siguen en sus trece violentando sagas muertas. Espero que al menos respeten Regreso al Futuro.
#4 SantanaS
¿Por qué lo hacen? Al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver.
antesdarle #8 antesdarle
#4 por el mismo motivo que tenemos una serie de It. Si una franquicia es rentable le van a seguir sacando jugo.
