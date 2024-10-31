edición general
25 meneos
41 clics
Vuelve a aparecer en Washington la estatua de Trump dándose la mano con Jeffrey Epstein [ENG]

Vuelve a aparecer en Washington la estatua de Trump dándose la mano con Jeffrey Epstein [ENG]

Una estatua que representa a Donald Trump y al delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein dándose la mano ha vuelto a aparecer en el National Mall, frente al Capitolio. Estas figuras de color broncíneo se instalaron por primera vez la semana pasada, pero fueron retiradas por la Policía de Parques el día 24. La estatua, titulada “Mejores amigos para siempre,” incluye una placa que dice: “En honor al Mes de la Amistad, celebramos el largo vínculo del presidente Donald J. Trump y su mejor amigo Jeffrey Epstein."

| etiquetas: donald trump , jeffrey epstein , national mall , estatua , washington
19 6 1 K 238 EEUU
4 comentarios
19 6 1 K 238 EEUU
Andreham #2 Andreham
Tendrán un almacén lleno lol
2 K 31
themarquesito #1 themarquesito *
Relacionada con esta noticia de @karakol Misteriosa nueva estatua de Epstein y Trump cogidos de la mano aparece en el National Mall sobre la primera aparición de la estatua, que acaba de volver.
#2 Estoy seguro de que han de tener no menos de dos docenas preparadas
0 K 20
karakol #3 karakol
#1 Han aparecido varias, y todas tienen el mismo estilo "artístico", como esta titulada “In Honor of a Lifetime of Sexual Assault”

www.npr.org/2024/10/31/nx-s1-5173569/trump-statues-portland-philadelph
0 K 19
ElBeaver #4 ElBeaver
Deberían estar hechas de estiércol
0 K 7

menéame