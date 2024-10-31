Vuelve a aparecer en Washington la estatua de Trump dándose la mano con Jeffrey Epstein [ENG]

Una estatua que representa a Donald Trump y al delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein dándose la mano ha vuelto a aparecer en el National Mall, frente al Capitolio. Estas figuras de color broncíneo se instalaron por primera vez la semana pasada, pero fueron retiradas por la Policía de Parques el día 24. La estatua, titulada “Mejores amigos para siempre,” incluye una placa que dice: “En honor al Mes de la Amistad, celebramos el largo vínculo del presidente Donald J. Trump y su mejor amigo Jeffrey Epstein."