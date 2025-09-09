edición general
Vuelta a España, hoy en directo | Última hora de la Etapa 16: Poio a Mos. Castro de Herville en vivo: carrera paralizada

Vuelta a España, hoy en directo | Última hora de la Etapa 16: Poio a Mos. Castro de Herville en vivo: carrera paralizada Empieza la última semana de la Vuelta con una etapa de media montaña

Ovlak #1 Ovlak
Han cortado un eucalipto, así que dos por uno
#3 Katos
#1 como las chiquilladas de los jóvenes abertzales en el país vasco...
Ovlak #6 Ovlak
#3 Están Galicia y Asturias llenas de abertzales al parecer
Veo #10 Veo
#6 ETA es la nueva Hydra xD
manuelmace #15 manuelmace
#6 Pero Ayuso en Madrid con su gestión ya mató a muchos mas que los abertzales...
Kantinero #16 Kantinero
Ya no hay hombres, ese eucalipto en otros tiempos entre los 6 tipos que hay ahí mirando despejaban la carretera, pero puestos a usar solo la cabeza tienen todoterrenos con una cuerda o cincha en 2 minutos el tronco desaparece
#14 R2dC
Captura de meta aqui  media
#13 Lacasito.Pérez
¡¡¡QUE SE VAYAN!!!
#17 Shibuya
Me parto con el Marca. Dice que la etapa se ha cancelado por una “protesta” pero sin especificar que es por Palestina.
Periodistas de pandereta.
#18 R2dC
#17 Comparto el fotobombing que han hecho a la cámara de TVE  media
dunachio #4 dunachio
#2 Claro hombre, claro. Las protestas de La Vuelta son atentados ¿no? En fin, me voy a callar ....
EsUnaPreguntaRetórica #5 EsUnaPreguntaRetórica *
#2 Venga, hombre, deja de decir gilipolleces, que cortaron un pino cuando el pelotón estaba a 30 km, no cuando estaban debajo xD
Cantro #7 Cantro *
#2 creo que no han talado el árbol encima de los ciclistas, y que se hizo con tiempo de sobra para que nadie resultase herido

Tampoco se han tirado chinchetas, o aceite, o ninguna otra cosa que pusiesen peligro a nadie

Y a diferencia del gobierno de Israel, estoy bastante seguro de que estos tipos no bombardearon "zonas seguras" para ayuda humanitaria
#11 R2dC
#7 Zonas seguras.... y países donde se negocia la paz
Anfiarao #8 Anfiarao
#2 acuéstate criatura. Que ya ha empezado el cole y mañana tienes pinta-colorea tldo el día

Los de derechas no dais mas de sí
#9 Khanbaliq
#2 No puedo decir lo que pienso de ti porque me hacen un strike.
Torrezzno #12 Torrezzno
#2 dentro de lo que cabe me parece bastante pacifico y efectivo.. a menos que seas el pino
