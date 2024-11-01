La Vuelta arranca en Avilés entre protestas y banderas palestinas

Las protestas contra la participación del equipo Israel Premier Tech continuarán en Asturias tanto en la jornada de hoy como en la de mañana. El grupo israelí ha decidido para esta decimocuarta etapa retirar el nombre del país del maillot «con el objetivo de priorizar la seguridad de nuestros ciclistas y de todo el pelotón» en La Vuelta. En la del viernes, la primera etapa de la Vuelta en Asturias, hubo doce personas detenidas acusadas de un presunto delito de desórdenes públicos.