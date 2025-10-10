edición general
Las VTC disparan sus precios en las Fiestas del Pilar: esta es la diferencia con un taxi en un trayecto hasta el Espacio Zity

Uber, Cabify y Bolt aprovechan los momentos de mayor demanda para incrementar sus tarifas en hora punta

silencer #1 silencer
Bueno, es q es así exactamente cómo funcionan los VTC: Más demanda, mucho mayor precio.
No engañan, es lo q hay :roll:
