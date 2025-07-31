·
·
Vox usa la teoría del gran reemplazo en el pleno del Ayuntamiento de Santa Eulària
La edil Paula Salsoso opina que las maternidades «están llenas de inmigrantes, latinoamericanas, senegalesas y marroquíes»
|
etiquetas
:
paula salsoso
,
vox
,
extrema derecha
,
el gran reemplazo
,
inmigrantes
actualidad
13 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
blak
Es de chiste que digan eso precisamente en Ibiza....
6
K
82
#11
The_Ignorator
#1
Dentro de poco no podrán encontrarse en Ibiza auténticos fenotipos españoles....
0
K
10
#4
JackNorte
La gente olvida facilk el pasado , la inmigracion viene cuando las cosas van bien y se va cuando van mal y no hay que irse a un pasado lejano tenemos el 2009 fresco pero claro si quieres odiar te lo ponen facil.
Si uno es un martillo todo son clavos.
2
K
40
#13
Chinchorro
#12
Y el remplazador que lo reemplace, buen reemplazador será.
1
K
20
#6
azathothruna
Y que tiene de malo para ezpañistan?
Seria una mejora reemplazar a ppsoe-nia vox y demas fauna con moros
0
K
14
#3
encurtido
Negar el reemplazo es como negar el cambio climático.
Aunque sea diferente a cómo lo plantea la derecha, que es un plan orquestado por un ente maligno y poderoso. Quizá sea que simplemente llegados a un nivel de riqueza la gente deja de priorizar el tener hijos (y no es por los sueldos o la vivienda, que los más pobres son los que más hijos tienen).
También patina esta señora con "Las clínicas abortivas están llenas de españolas", no lo tengo a mano pero la tasa de abortos era mayor entre extranjeras. En general entre los niveles socioeconómicos bajos pero coincide que la población extranjera tiene ese nivel por debajo de la media.
1
K
14
#8
Andreham
#3
No puede existir un reemplazo cuando todos los nenes que nacen son homo sapiens.
Lo que llamais "reemplazo" es otra subnormalidad, una gordisima que demuestra que os queda grande el vivir en sociedades del siglo XXI.
O de cualquier siglo, para ser mas exactos, porque lo de que poblaciones autoctonas se mezclen con otras poblaciones "de fuera" es tan viejo como la vida en el planeta.
2
K
21
#10
Katos
#8
la teoría del remplazo no es si son todos Homo sapiens, si los Homo sapiens occidentales a dia de hoy seremos poco a poco reemplazados por Homo sapiens de África. Algo que es empírica mente comprobable día a día y más con las políticas existentes.
Partes de un inicio erróneo. Sin contar que no hay otro Homo vivo que nos reemplace.
0
K
7
#9
Chinchorro
#3
Tú reemplazaste a tu padre. Y a tu abuelo. Y a tu bisabuelo. Formas parte de ellos. Eres uno de ellos.
Eres tu propio enemigo.
0
K
10
#12
The_Ignorator
#9
Cuando miras al reemplazo, el reemplazo te devuelve la mirada.
Tú reemplazaste a tu padre, preparate a morir.
0
K
10
#5
Connect
Reemplazo hay pero porque la natalidad ha bajado, la vida tampoco ayuda a que esa natalidad suba, y se necesita de esas personas para poder seguir moviendo la economía.
Otra cosa es que ese reemplazo sea malo. En los '60 y' 70 llegaron miles y miles de andaluces, extremeños y murcianos, y aunque cambiaron algunas cosas, nos trajeron otras que aquí se han quedado muy gustosamente para todos. Hoy aquella inmigración ha sido una bendición.
Y lo mismo pasará con la inmigración de ahora. Nos dejarán cosas muy buenas, otras fantásticas y mientras tanto otras que no nos gustarán tanto. Pero mañana todo eso será una bendición. Al menos para los que sean cristianos...
0
K
13
#7
Amperobonus
#5
Arredecony....
Mallorca Terra Porca...
0
K
8
#2
Amperobonus
A ver, que no os metáis con los discapacitados cognitivos.
Está feo y ella tiene un 99% de discapacidad con un 1% de error
0
K
8
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
