Vox, tras las denuncias de financiación ilegal: "Estamos viviendo una persecución sin precedentes"

Esta misma semana más excargos han acusado a la cúpula del partido de exigirles desviar dinero público a Disenso, el lobby que preside Santiago Abascal. Ignacio Garriga se ha referido a la polémica: "No entienden la honestidad de nuestras convicciones"
| etiquetas: disenso , lobby , abascal , vox , persecución
No tenéis corazón!
Tampoco es que sus convicciones sean muy honestas.
-La persecución de los gazaties
-La persecución de los judíos durante el Holocausto nazi
-La persecución de los rojos en los tiempos de extrema placidez
-La persecución de la mujer del presi o de su hermano y del fiscal general
-La persecución de Podemos
Nah, persecución absoluta a Vox. Un asunto (el de pagos al partido ilegales) que se lleva tratando desde la primera vez que empezaron a cobrar pero se ha vuelto virar porque el PP necesita recuperar votos.
JAJAJAAAA
Lo del mamoneo y choriceo es... circunstancial.
Se me pasa por la cabeza (asi, a lo tonto) que cuando la deuda del partido sea insostenible se declararán insolventes y en bancarrota. Le echarán la culpa a otros con alguna escusa e irán tras otro chiringuito con todo el dinero bien guardado en Disenso a nombre de Abascal.
LLamadme loco pero me lo veo venir