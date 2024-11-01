edición general
Vox, tras las denuncias de financiación ilegal: "Estamos viviendo una persecución sin precedentes"

Esta misma semana más excargos han acusado a la cúpula del partido de exigirles desviar dinero público a Disenso, el lobby que preside Santiago Abascal. Ignacio Garriga se ha referido a la polémica: "No entienden la honestidad de nuestras convicciones"

#3 Nusku
Pobrecitos, los que quieren deportar a 8 millones de inmigrantes se sienten perseguidos.

No tenéis corazón!
12 K 144
ayatolah #4 ayatolah
"No entienden la honestidad de nuestras convicciones"
Tampoco es que sus convicciones sean muy honestas.
5 K 77
calde #11 calde
#4 Estos venderían a su abuela por un helado... qué convicciones? Llorar continuamente porque tienen que pagar impuestos y compartir servicios públicos con los pobres... menuda jeta!
0 K 11
Andreham #10 Andreham
No hay precedentes:
-La persecución de los gazaties
-La persecución de los judíos durante el Holocausto nazi
-La persecución de los rojos en los tiempos de extrema placidez
-La persecución de la mujer del presi o de su hermano y del fiscal general
-La persecución de Podemos

Nah, persecución absoluta a Vox. Un asunto (el de pagos al partido ilegales) que se lleva tratando desde la primera vez que empezaron a cobrar pero se ha vuelto virar porque el PP necesita recuperar votos.
3 K 54
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Como Florentino con los árbitros ... :-D
4 K 37
mariKarmo #8 mariKarmo *
Claaaaaaro. Esto es persecución. Lo de la familia de Pedro Sánchez no.

JAJAJAAAA
1 K 34
obmultimedia #2 obmultimedia
Que tomen de su propia medicina. cuando se lo hicieron a Podemos estos se daban golpes en el pecho de ser patriotas y que Podemos deberia de haber desaparecido por esa supuesta financiacion ilegal.
1 K 21
#14 chochis
#2 hay una pequeña diferencia, nunca se ha probado la financiación de podemos y se sabe que son informes falsos.
4 K 63
#18 DonaldBlake
#14 Creo que esto, todavía, no se ha probado tampoco. Aunque, lo que decía #2 era que cuando aparecieron las noticias de lo de Podemos, los de VOX ya pedían la ilegalización. Ahora van de víctimas.
0 K 8
#17 soberao
#2 Están siendo víctimas de "un complot Judeomasónico internacional" como decía Franco cuando le llegaban protestas desde el extranjero, la diferencia es que ahora es que ser franquista de derechas en España es ser también sionista y aliado de Israel. Dios los crías y los fascistas solos se juntan.
0 K 13
#9 rekus *
Hay algo más cansino que la ultraderecha y sus lloros?
0 K 18
MoñecoTeDrapo #7 MoñecoTeDrapo
Pues sí. La decencia os persigue pero sois más rápidos.
0 K 12
#5 laruladelnorte
Son gente honesta de principios y de valores,sobretodo de valores... ¬¬
0 K 10
#6 Leon_Bocanegra
Eso dijeron Bonnie and Clyde.
0 K 9
Javi_Pina #13 Javi_Pina
Defraudan pero por una honorable razón (según ellos)
0 K 9
ixo #16 ixo
Claramente es un ataque orquestado y coordinado por filoterroristas etarras antisemitas. 8-D
Lo del mamoneo y choriceo es... circunstancial. xD
0 K 9
Drebian #20 Drebian
Comparar Podemos con esta basura fascista (valga la redundancia) debería provocar sarpullidos a quien lo haga
0 K 9
RGr8888 #15 RGr8888
Sin precedentes dice....que es la UCO sr Puchol? La UCO ES EL ESTADO.
0 K 8
Levi_De_La_Rosa_1 #12 Levi_De_La_Rosa_1
Lo mismito que con el PP en su momento xD.
Se me pasa por la cabeza (asi, a lo tonto) que cuando la deuda del partido sea insostenible se declararán insolventes y en bancarrota. Le echarán la culpa a otros con alguna escusa e irán tras otro chiringuito con todo el dinero bien guardado en Disenso a nombre de Abascal.
LLamadme loco pero me lo veo venir
0 K 6

