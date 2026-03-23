He extraido el texto de todos los comentarios realizados en el artículo anterior. He pedido a Gemini lo siguiente: "He publicado esta infografía en la web de noticias meneame.net y los usuarios han respondido todos estos comentarios. Quiero que los analices, que seas absolutamente objetivo y que busques las razones correctas y los errores que han cometido los usuarios al valorar dicha infografía. Insisto: quiero que seas absolutamente objetivo."

He copiado y pegado la respuesta en NotebookLM y he pedido una nueva infografía, de manera totalmente aséptica. Este es el resultado:

Fuente: Tanned Balls University - NotebookLM - gemini.google.com/share/ac9a1db8a232