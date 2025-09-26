edición general
5 meneos
14 clics
Vox niega la condición de españoles a 2,5 millones de compatriotas nacidos fuera de España

Vox niega la condición de españoles a 2,5 millones de compatriotas nacidos fuera de España

La fundación ultra concluye que los inmigrantes amenazan el Estado del bienestar porque son pobres

| etiquetas: facherio , racistas , cristofachas , fachascal
5 0 0 K 56 politica
1 comentarios
5 0 0 K 56 politica
Arzak_ #1 Arzak_ *
Y los seguidores pobres de Vox echándole la culpa de su pobreza a otros más pobres que ellos,, votando a un partido que hará a todos más pobres. 8-D
0 K 11

menéame