·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6404
clics
La hortera decoración de la Casa Blanca con Trump: "El estilo Casino Cutre se le está yendo de las manos"
4851
clics
Pablo Fernández lo intentó
6147
clics
Se agota el jersey con las siglas de URSS que Lavrov vistió en Alaska
4257
clics
Hice una estación de metro para mis gatos
4446
clics
La impresión 3D volumétrica es realmente rápida
más votadas
576
Alberto Núñez Feijóo sugiere que el Gobierno aún no ha activado el Mecanismo Europeo de Protección Civil, pero esta herramienta se activó el 13 de agosto
571
Un video recién obtenido muestra un misil israelí que impacta a una niña palestina en Gaza (EN)
328
Cientos de personas exigen en Astorga el nivel 3 y la dimisión de Quiñones: “Que no nos vengan a contar patrañas y mentiras”
311
La Generalitat Valenciana admite que con el cambio fiscal los contribuyentes 'ricos' se ahorrarán 61 millones
381
Multimillonarios estadounidenses crearon un grupo de WhatsApp para "cambiar la narrativa de Israel" [ENG]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
27
clics
Vox ha perdido 7,3 millones y más de la cuarta parte de las cuotas de sus afiliados en solo tres años
El trasvase de 10,9 millones a la fundación que preside Abascal acelera la descapitalización del partido
|
etiquetas
:
vox
,
fundación
,
abascal
,
cuotas
9
2
0
K
130
politica
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
2
0
K
130
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
ipanies
Vox es una estafa cristofascistapiramidal.
6
K
81
#5
Verdaderofalso
#2
si fueran cristianos de verdad no estarían del lado del sionismo
0
K
20
#6
alhambre
#5
Son cristoemprendedores, como los franquistas que se enriquecieron tras hacer unos
ajustes
en el gobierno del 36.
0
K
7
#1
oceanon3d
El trasvase de 10,9 millones a la fundación que preside Abascal dice El Pais
Abascal no ha trabajado en su vida y parece que su objetivo es procurarse los medios para no tener que hacerlo jamas.
1
K
19
#7
tierramar
*
"Latinos por Abascal", la banda sonora de Vox "por una España grande"
www.elindependiente.com/espana/2023/07/08/latinos-por-abascal-la-banda
Quizá la gente está dándose cuenta de que VOX es PRO-inmigración latina, que no va a poner ningún orden en la inmigración
0
K
12
#4
Yonny
Pero alguien de verdad piensa que este gente está en contra de los inmigrantes o a favor de los derechos de los trabajadores ??
0
K
10
#3
Raskin
Que gran noticia!!!
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Abascal no ha trabajado en su vida y parece que su objetivo es procurarse los medios para no tener que hacerlo jamas.
Quizá la gente está dándose cuenta de que VOX es PRO-inmigración latina, que no va a poner ningún orden en la inmigración