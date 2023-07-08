edición general
11 meneos
27 clics
Vox ha perdido 7,3 millones y más de la cuarta parte de las cuotas de sus afiliados en solo tres años

Vox ha perdido 7,3 millones y más de la cuarta parte de las cuotas de sus afiliados en solo tres años

El trasvase de 10,9 millones a la fundación que preside Abascal acelera la descapitalización del partido

| etiquetas: vox , fundación , abascal , cuotas
9 2 0 K 130 politica
7 comentarios
9 2 0 K 130 politica
ipanies #2 ipanies
Vox es una estafa cristofascistapiramidal.
6 K 81
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#2 si fueran cristianos de verdad no estarían del lado del sionismo
0 K 20
#6 alhambre
#5 Son cristoemprendedores, como los franquistas que se enriquecieron tras hacer unos ajustes en el gobierno del 36.
0 K 7
oceanon3d #1 oceanon3d
El trasvase de 10,9 millones a la fundación que preside Abascal dice El Pais xD xD xD xD

Abascal no ha trabajado en su vida y parece que su objetivo es procurarse los medios para no tener que hacerlo jamas.
1 K 19
#7 tierramar *
"Latinos por Abascal", la banda sonora de Vox "por una España grande" www.elindependiente.com/espana/2023/07/08/latinos-por-abascal-la-banda
Quizá la gente está dándose cuenta de que VOX es PRO-inmigración latina, que no va a poner ningún orden en la inmigración
0 K 12
Yonny #4 Yonny
Pero alguien de verdad piensa que este gente está en contra de los inmigrantes o a favor de los derechos de los trabajadores ??
0 K 10
#3 Raskin
Que gran noticia!!!
0 K 7

menéame