Vox dispara la deuda pública de los municipios de las Balears

Vox dispara la deuda pública de los municipios de las Balears

Los ayuntamientos donde la formación de extrema derecha cogobierna con el PP acaparan casi toda la subida del endeudamiento municipal en la Part Forana

10 comentarios
janatxan #1 janatxan
Habrá que compensar a los amigos por su apoyo todo este tiempo, las elecciones no se ganan solas.
pepel #6 pepel
#1 Están invirtiendo en el cambio climático.
HeilHynkel #2 HeilHynkel
A disfrutar de lo votado a pagar lo empufado.
victorjba #4 victorjba
Somos fachas pero... No hay pero que valga xD
#9 mcfgdbbn3 *
Da igual, sus #secuaces te dirán que la culpa es del sanchismo, de los ecologistas, de la Agenda 2030... nunca es culpa suya.
Mediorco #10 Mediorco *
Que las paguitas y los sobres no se pagan solos.
#3 Katos
Ya nos dimos la hostia con Podemos con vicepresidencias y Ministros.
Pero el hostion de realidad del próximo gobierno Vox pp, va a ser épico.
Lo que pasa es que el pseo sumar, junts, etc, Bildu,... Lo están haciendo y tan mal que quizás ni se note.

La época de más ingresos del estado y recibimos una mierda de educación, salud, transportes como nunca antes.
Eso sí, hay bancos morados.... Menos mal
mis_cojones_33 #5 mis_cojones_33
Solo hay que ver a #3 para darse cuenta que están rabiosos a más no poder xD
Peka #7 Peka
#3 Podemos, los que tenían limitado el sueldo, los que han subido el SMI y votado a favor de muchos derechos laborales, subida de las pensiones,...

Vox es lo contrario, además de fascistas, racistas, homófobos, trumpistas, sionistas,...
mente_en_desarrollo #8 mente_en_desarrollo
#3 Deberías aprender de qué es competencia cada cosa.

Los bancos morados: Cosas de ayuntamientos.
Salud y educación: Autonómicos.
Transportes: Depende (ayuntamientos del transporte dentro de la ciudad, comunidad de trenes internos, y estado de trenes de largo recorrido).

A cada cual hay que atizales según su responsabilidad. Los vicepresidentes y ministros de Podemos no tienen responsabilidad en eso que dices. Sí la tienen en que el salario mínimo sea más alto, por ejemplo.
