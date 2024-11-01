edición general
Vox denuncia el «paripé» y «estafa» del PP por intentar copiar su discurso sobre inmigración

Fuster, portavoz nacional de la formación, ha comentado que el «bipartidismo está muy nervioso»

YeahYa #1 YeahYa
Facha wars...

Solo el más facha vencerá
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
El PP denuncia el "paripé" y "estafa" de Vox por intentar copiar su corrupción.
Tellado, payaso nacional de la formación, ha comentado que nadie roba como el PP. Los nuevos son unos aprendices que no saben rellenar un sobre, están muy nerviosos.
