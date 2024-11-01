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Vox calla cuando la fe no encaja en su agenda

Vox calla cuando la fe no encaja en su agenda

El problema no es solo lo que ha ocurrido en Jerusalén. El problema es cómo se utiliza la religión en Europa y, en particular, en España. Vox ha construido buena parte de su discurso sobre la defensa de las raíces cristianas frente a un supuesto enemigo cultural. Pero cuando esa defensa implica cuestionar a un aliado político, desaparece.La relación entre Vox y el Gobierno de Benjamin Netanyahu no es coyuntural. Se ha escenificado públicamente, como en el encuentro de 2024 entre Santiago Abascal y el primer ministro israelí

| etiquetas: vox , calla , fe , agenda
6 0 0 K 72 politica
4 comentarios
6 0 0 K 72 politica
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
VOX se calla siempre que no les hagan trabajar y entren los sobres. Matarían a su madre con sus manos por un fajo de billetes. Así que los que esperan que estos cambien algo "en el panorama político" que esperen sentados. Pero con Hemoal.
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josde #2 josde *
#1 Sera que calla siempre que les hagan trabajar y le entren sobres, mas vagos no pueden ser son todos de paguitas.:troll:
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Supercinexin #4 Supercinexin
Vox es un partido muerto. Llegó a su techo electoral hace tiempo y sólo le queda bajar, más aún teniendo en cuenta los graves conflictos internos que tienen, con expulsiones, denuncias cruzadas y el vago subnormal de Santi jugando a ser una especie de caudillo de tres al cuarto que nadie en su formación apoya.
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Cantro #3 Cantro
Han sido más críticos con los dos últimos Papas que con Israel
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menéame