Vox amenaza con retirar su apoyo al PP en la Diputación de Valencia si financia a la Acadèmia de la Llengua

Vox amenaza con retirar su apoyo al PP en la Diputación de Valencia si financia a la Acadèmia de la Llengua

Vox presumió de "asfixia" a AVL ante la incomodidad del PP y las críticas de la oposición y de la propia AVL, que se ha movilizado en la denuncia pública.

Meneanauta #1 Meneanauta
Vox contra la cultura a todas horas y encima sacando pecho por ello. Más garrulos imposible.
#2 diablos_maiq
#1 Es el triunfo del "Muera la inteligencia"
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
VOX para el PP es pan para hoy, hambre para mañana.

Les va a salir caro lo de haber formado gobierno con VOX en futuras eleciones:
- Van a perder al votante mas moderado (porque le estan percibiendo como unos ultras, y correran a posiciones mas centristas)
- Van a perder al votante mas ultra (porque les estan viendo como a unos moderados, y para eso ya tienen a VOX)

Y yo que me alegro xD
silvano.jorge #4 silvano.jorge
#3 al PP todo le sale gratis o pagando sólo a corto plazo...
yoma #5 yoma
Y el PP dando palmas con las orejas de verse en la "obligación" de hacer algo que están deseando pero sin que lo parezca.
