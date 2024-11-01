Votantes suizos respaldan las tarjetas de identidad electrónicas en una votación ajustada [eng]

Los votantes suizos han respaldado los planes para las tarjetas de identidad electrónicas por un margen muy estrecho, en la segunda votación nacional sobre el tema. En un referéndum el domingo, el 50,4% de los votantes apoyó una tarjeta de identificación electrónica, mientras que el 49,6% se opuso, confundiendo a los encuestadores que habían pronosticado un apoyo más fuerte para el voto a favor. La participación fue del 49,55%, más alta de lo esperado.