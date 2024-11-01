edición general
Von der Leyen comunica a los líderes que la firma del acuerdo con Mercosur se pospone a enero

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha comunicado este jueves a los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en una cumbre en Bruselas que la firma del acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur finalmente no se firmará este sábado, sino que ha sido aplazado al próximo enero, en una fecha aún por determinar. Así se lo ha trasladado durante la cena que los líderes han dedicado a la geoeconomía y competitividad de la UE, según han informado fuentes europeas a Europa Press, en el curso de un Consejo Europeo que....

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Ya la ha llamado su amo Trump, le ha echado la bronca y la Von der Leyen se ha bajado las bragas rápidamente, aplazando esa firma que se hacia dentro de 48 horas, en enero ya buscara otro pretexto.
autonomator #4 autonomator
patadón y p'alante, estrategia política europea de altura. Eso si con buenos sueldos y dietas.
kinz000 #2 kinz000
Cagona
Ysinembargosemueve #3 Ysinembargosemueve
Esperará a robar el dinero ruso, si no pueden, tendrán que mantener a Nazinski con el del jardín europeo y no se sabe cuando quedará para comprar en el Mercosur, las sanciones funcionan.
