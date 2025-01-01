edición general
Von der Leyen: El apoyo financiero de la UE y los Estados miembros a Ucrania alcanza los 168,9 mil millones de euros

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, comentó sobre la asignación del próximo paquete de asistencia financiera de la Unión Europea a Ucrania por 4,05 mil millones de euros.

colipan #1 colipan
Así se ven esos coches con matrícula de ucrania y compras a todo trapo de pisos en efectivo por ejemplo en Benidorm y alicante
ElenaCoures1 #4 ElenaCoures1
#1 Y aun así le han parado los pies a Putler durante 3 años y pico
Menudo imbécil el Putler xD xD xD xD
#3 PatoWC_ *
No hay incentivos para parar la guerra:
Putin expande Rusia, la industria militar estadounidense se enriquece y el corrupto gobierno de Kiev también. ¿Por qué no seguir hasta el penúltimo ucraniano? (el último sería Zelensky)
Y todo ello con la colaboración de nuestros dirigentes europeos, que deberían ser juzgados por alta traición a su pueblo.
#2 tierramar *
www.meneame.net/story/ademas-guerra-union-europea-financia-corrupcion- Además de la guerra, la Unión Europea financia la corrupción en Ucrania
Ucrania y la corrupción son un duo inseparable. Sin él la guerra no podría continuar. Ambas, la guerra y la corrupción, se alimentan con el dinero de la Unión Europea y ya nadie habla de “escándalos” porque lo normal es el pillaje. La Unión Europea financia la guerra y también la corrupción. Una reducida oligarquía se aprovecha

ElenaCoures1 #6 ElenaCoures1
#2 Fan de Putin se queja como siempre, inutilmente
Su amo no puede con Ucrania
Le molesta que la UE financia la resistencia, con la aprobación de buena parte de los ciudadanos de la UE
Y si encima hubiera tanta corrupción en Ucrania, entonces significaría que el fascista y criminal de Putin es un completo inútil
xD xD xD xD xD xD
#7 pcmaster *
Llevan gastado más en la querra de Ucrania, que lo que gastaron todos los países excepto Rusia en la contrucción de la EEI: www.whatitcosts.com/international-space-station-iss-cost/
LinternaGorri #5 LinternaGorri
Recordad, el sistema de pensiones es inviable economicamente hablando
