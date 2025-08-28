edición general
Von der Leyen anuncia un nuevo paquete de sanciones a Rusia tras el ataque sobre la delegación de la UE en Kiev

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, ha asegurado este jueves que la Unión Europea (UE) mantendrá la "máxima presión" sobre Rusia con más sanciones tras el ataque ruso con misiles durante la madrugada que ha afectado a la delegación comunitaria en Kiev. "El ataque de anoche se produjo muy cerca de la misión diplomática, la representación de nuestra Unión. Dos misiles impactaron a 50 metros de la delegación en un intervalo de 20 segundos. Éste es otro sombrío recordatorio de lo que está en juego".

| etiquetas: rusia , ucrania , ursula von der leyen , eu , sanciones
Connect #2 Connect *
"A los rubitos no se les toca. A los de Gaza que son moros, como si queréis enviar a los de Torre Pacheco".

Luego se quejarán del racismo en Europa, pero si desde los organismos que nos gobiernan ya lo apoyan, pues poco se podrá hacer para erradicar injusticias.
vicvic #5 vicvic
#2 No tiene nada que ver con el racismo, y para empezar los "rubitos" son nuestros vecinos europeos y además futuros miembros de la Unión Europa y quien sabe si OTAN, así que nada que ver la situación de ambos países ni la cercanía de ambos conflictos.
alpoza #16 alpoza
#5 Tampoco tiene que ver que sean vecinos, Rusia también lo es. Lo de futuro miembro de UE se lo han sacado para justificar y lo de la OTAN tendrían que derrotar a Rusia en esta guerra, que no parece que vaya a ser el caso. Con lo que tiene que ver es con el hecho de que Ucrania está apoyada por USA por lo que si se puede sancionar a Rusia y Israel está apoyada por USA por lo que NO se puede sancionar a Israel.
#14 imaginateca
#2 De los de Gaza sí hablamos, por la razón que sea. Ahora, de los yemeníes, que mueren a mansalva y que sí que tienen una hambruna extrema, de esos no decimos ni pío.
A ver si nos vamos entendiendo, ¿eh? Ya está bien de decir tonterías.
Veelicus #15 Veelicus
#2 Es que mucha gente en europa es muy racista, que los Nazis se quedasen con Holanda, Belgica etc en tan poco tiempo no fue casualidad, tenian el campo sembrado, y por eso mismo no es casualidad que los que nacieron cuando la URSS se disolvio, que hoy son treintañeros, sean tan racistas, lo aprendieron en casa
#3 LunaTiko
Y las sanciones a Israel?? Von der Leyen, hueles a cientos de kilómetros.
DDJ #10 DDJ
Espero el día en que los paquetes de sanciones le caigan a la tiparraca esta por hacerles el juego sucio a los usanos, por ponerse muy digna cuando atacan a delegaciones europeas en Ucrania pero mirar a otro lado cuando son atacadas por las fuerzas israelíes.
Ojalá termine entre rejas, es lo mínimo que se merece esta títere de mierda
Lyovin81 #11 Lyovin81
#10 cuando acabe el turno de esta marrana traidora a los intereses europeos, pondrán a otro parecido.
Y digo pondrán porque no sé quién ha votado a esta.
xeldom #9 xeldom *
Pero si cuando aprobaron el anterior hace 1 mes ya dijeron que empezaban a preparar el siguiente :shit:

Noticia de hace unos 15 días:
La UE pretende aprobar el 19º paquete de sanciones contra Rusia en septiembre
europeannewsroom.com/es/la-ue-pretende-aprobar-el-19o-paquete-de-sanci


O ya preparan el 20? :roll:
#6 pozz
Siempre es buena noticia que le pongan sanciones al estado terrorista y fascista de Rusia...
Kachemiro #4 Kachemiro
Israhell para cuando?
HeilHynkel #12 HeilHynkel
Desde luego ... mira que joderles la fábrica de drones .. esto de biberones.

x.com/DOGDEGA/status/1961123791959982282
ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1 *
Me lo imaginaba
Comentarios con el whataboutism de costumbre para desviar la atención
El hecho es que se va a seguir sancionando a la Rusia fascista; a fastidiarse, putinejos
#17 ombresaco
#7 He apreciado, dentro de mi escaso conocimiento del mundo, y (no tiene por qué ser tu caso), quienes se quejan de whatabauism en estos casos (puede que con razón), tienden a responder a cualquier crítica a la Iglesia con un "con el Corán/Manhoma no te atreves". Lo cual, aunque quizás sea cierto, los convierte en exactamente igual whatabauistas.

O quizás sea solo ventajismo y doble vara.
ElenaCoures1 #18 ElenaCoures1
#17 Pues yo he apreciado que en las noticias de Gaza no aparece la misma gente diciendo que Rusia ha invadido Ucrania y que está asesinando a los ucranianos
¿Doble vara? No, para nada
#19 ombresaco
#18 me estás dando la razón, existe esa correlación.
ElenaCoures1 #20 ElenaCoures1
#19 Existe porque en las noticias de Gaza no sale nada de Ucrania
Lo que tú digas, lumbreras
#13 fremen11
Lo de atacar UScrania por reventarnos los gaseoductos/oleoductos que nos suministraban energía para el desarrollo de nuestra industria?? Eso ya para otro día
#8 luckyy
Los culpables de cómo actúa Úrsula somos los ciudadanos europeos que se lo permitimos.
