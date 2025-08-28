Von der Leyen anuncia un nuevo paquete de sanciones a Rusia tras el ataque sobre la delegación de la UE en Kiev

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, ha asegurado este jueves que la Unión Europea (UE) mantendrá la "máxima presión" sobre Rusia con más sanciones tras el ataque ruso con misiles durante la madrugada que ha afectado a la delegación comunitaria en Kiev. "El ataque de anoche se produjo muy cerca de la misión diplomática, la representación de nuestra Unión. Dos misiles impactaron a 50 metros de la delegación en un intervalo de 20 segundos. Éste es otro sombrío recordatorio de lo que está en juego".