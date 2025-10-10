·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11327
clics
La prostitución del feminismo (o el "sólo soy una chica" dicho con palabras modernas)
7295
clics
MALEMÁTICAS CCXCI: el repelente niño Vicente de VOX está suspenso en matemáticas
7126
clics
El emoji más usado en twitter en cada país del mundo [mapa] [ENG]
5359
clics
Así no se pone el lacito
6913
clics
Madrid no es como Tokio
más votadas
664
Tenemos los resultados de la mamografía: es privatización
471
Sánchez invitado a la firma entre Israel y Hamás
412
Xaime da Pena, el abogado de Desokupa y Vito Quiles, ha sido condenado por un delito de amenazas continuadas y delito continuado de vejaciones injustas
276
Agentes de ICE sacan a una niña de 15 años de un coche, la tiran al suelo, y le ponen la rodilla en el cuello en Chicago [ENG]
236
Murió la actriz Diane Keaton a los 79 años
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
22
meneos
37
clics
Volotea se postula a coger las rutas que deja desiertas Ryanair: "Encajan en nuestra estrategia"
La compañía estrenará el próximo 31 de octubre su línea Asturias-Madrid
|
etiquetas
:
volotea
,
ruta
,
asturias
,
ryanair
18
4
0
K
267
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
18
4
0
K
267
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Priorat
Volotea es un infierno. Es de estas webs que es como una carrera de obstaculos en donde estás en tensión para que no te cuelen ningún gasto extra. Pero... tiene rutas muy interesantes. Por ejemplo, una que usé una vez: Asturias - Sevilla.
0
K
13
#2
Lacasito.Pérez
#1
A mí, sinceramente, como ya hice el máster de Ryanair, su web me resulta muy
friendly
He viajado con ellos varias veces y estoy satisfecho. Me llevan de Sevilla al norte (Asturias, Cantabria, Bilbao y San Sebastián)
0
K
7
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente