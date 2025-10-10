edición general
Volotea se postula a coger las rutas que deja desiertas Ryanair: "Encajan en nuestra estrategia"

La compañía estrenará el próximo 31 de octubre su línea Asturias-Madrid

2 comentarios
Priorat #1 Priorat
Volotea es un infierno. Es de estas webs que es como una carrera de obstaculos en donde estás en tensión para que no te cuelen ningún gasto extra. Pero... tiene rutas muy interesantes. Por ejemplo, una que usé una vez: Asturias - Sevilla.
#2 Lacasito.Pérez
#1 A mí, sinceramente, como ya hice el máster de Ryanair, su web me resulta muy friendly :-> He viajado con ellos varias veces y estoy satisfecho. Me llevan de Sevilla al norte (Asturias, Cantabria, Bilbao y San Sebastián)
