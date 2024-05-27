edición general
5 meneos
38 clics
Volker Ippig, el genuino emblema del Sankt Pauli

Volker Ippig, el genuino emblema del Sankt Pauli

Volker Ippig abanderó la revolución que convirtió el Sankt Pauli en un club rebelde e inconformista. "Mi corazón late hacia la izquierda".

| etiquetas: fútbol , política
4 1 0 K 54 cultura
2 comentarios
4 1 0 K 54 cultura
Nihil_1337 #1 Nihil_1337
Como el fútbol es sobre todo política, este y el rayo vallecano son los dos unicos equipos que me llaman la atención.
0 K 7

menéame