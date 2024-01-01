edición general
19 meneos
57 clics
Vodafone bloquea redirigiendo la navegación a los avisos oficiales de Cultura, Consumo, Guardia Civil y Policía Nacional

Vodafone bloquea redirigiendo la navegación a los avisos oficiales de Cultura, Consumo, Guardia Civil y Policía Nacional

El bloqueo de contenidos al navegar por internet desde las redes de proveedores españoles está definitivamente desbocado. Si a principios de la década nos llevábamos las manos a la cabeza al saber que Telefónica impedía la navegación en más 2.300 URL, 5 años después la cifra se ha multiplicado por seis. Según su último informe de transparencia, en 2024 ya eran más de 16.000 las URLs prohibidas por motivos legales para sus clientes.

| etiquetas: vodafone , bloqueos , internet , libertad , guardia civil , policía , fútbol
17 2 0 K 238 tecnología
5 comentarios
17 2 0 K 238 tecnología
Pacman #2 Pacman
16000 urls bloqueadas dices? xD

Puertas al campo
2 K 33
jacm #3 jacm
La hostia.
¡Vodafone todavía tiene clientes!
1 K 22
Pertinax #1 Pertinax
Telefónica Venezuela tiene mil ñapas oscuras en connivencia con el dictador. ¿Pensabais que aquí sería mejor?
0 K 19
LoboAsustado #4 LoboAsustado
susmuertos , han bloqueado hasta novelas web ... que cojones tendra que ver The Wandering Inn con el puto futbol?
0 K 9
Yepyop #5 Yepyop
El bloqueo impuesto por Tebas es tal que ni siquiera puedo abrir la app de Movistar en la TV para ver el fútbol.
0 K 7

menéame