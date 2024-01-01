Vodafone bloquea redirigiendo la navegación a los avisos oficiales de Cultura, Consumo, Guardia Civil y Policía Nacional

El bloqueo de contenidos al navegar por internet desde las redes de proveedores españoles está definitivamente desbocado. Si a principios de la década nos llevábamos las manos a la cabeza al saber que Telefónica impedía la navegación en más 2.300 URL, 5 años después la cifra se ha multiplicado por seis. Según su último informe de transparencia, en 2024 ya eran más de 16.000 las URLs prohibidas por motivos legales para sus clientes.
| etiquetas: vodafone , bloqueos , internet , libertad , guardia civil , policía , fútbol
Puertas al campo
¡Vodafone todavía tiene clientes!