Víznar (Granada) alcanza la mínima más baja de Andalucía durante este sábado entre municipios con población con -1.8º

6205
clics
Un búnker nuclear está «a pocos días» de caer al mar [Ing]
7313
clics
Increíble video, una primicia mundial, muestra a una tribu amazónica no contactada emergiendo de la selva
4918
clics
"Vendo Premio Nobel. Pocos kilómetros": los mejores memes de la humillación de Machado ante Trump
4590
clics
Rufián acalla las críticas de Álvarez de Toledo a Zapatero
5265
clics
Patrón de colapso de un imperio en 7 etapas: EE. UU. está en la etapa 5
más votadas
399
“Ya no se molestan en usar mensajes subliminales”: las referencias nazis del Gobierno Trump causan indignación
486
El ICE afirma que un inmigrante cubano murió al intentar suicidarse. Un testigo afirma que los guardias lo inmovilizaron y lo estrangularon [Ing]
231
Trump anuncia aranceles de hasta el 25% para los países europeos que se oponen a la anexión de Groenlandia: "Arriesgan la seguridad del planeta"
318
Las universidades chinas suben en las clasificaciones mundiales; las de EE. UU. retroceden
536
Nacho Duato sale al paso de lo que dijo Ayuso sobre Julio Iglesias y le recuerda lo que ya ha hecho
#1
YSiguesLeyendo
*
"entre municipios CON población"? hostia puta! me puede alguien explicar entonces cuál ha sido la mínima más baja en la categoría de "municipios SIN población"? pero qué es un municipio SIN población? existe eso???? mierda de periodismo barato mononeuronal!
1
K
22
#4
soberao
*
En la barriada o lo que sea de la estación de esquí de Sierra Nevada, Prado Llano, están a -9 grados:
x-y.es/aemet/est-5511-pradollano-parque-nacional-sierra-nevada
0
K
15
#2
glups
"entre municipios con población"
O sea, que en algun municipio sin poblacion ha sido inferior.
0
K
10
#3
Tailgunner
-1.8° es noticia???? La sociedad se va a la mierda...
0
K
7
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
O sea, que en algun municipio sin poblacion ha sido inferior.