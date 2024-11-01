edición general
Víznar (Granada) alcanza la mínima más baja de Andalucía durante este sábado entre municipios con población con -1.8º

El municipio granadino perteneciente a la comarca de la Vega de Granada, Víznar...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
"entre municipios CON población"? hostia puta! me puede alguien explicar entonces cuál ha sido la mínima más baja en la categoría de "municipios SIN población"? pero qué es un municipio SIN población? existe eso???? mierda de periodismo barato mononeuronal!
#4 soberao *
En la barriada o lo que sea de la estación de esquí de Sierra Nevada, Prado Llano, están a -9 grados: x-y.es/aemet/est-5511-pradollano-parque-nacional-sierra-nevada
glups #2 glups
"entre municipios con población"
O sea, que en algun municipio sin poblacion ha sido inferior.
#3 Tailgunner
-1.8° es noticia???? La sociedad se va a la mierda...
