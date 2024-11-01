Vivir con hiperfantasía: “Recuerdo la ropa que llevaba la gente el día que nos conocimos y cada palabra que dijeron”

La hiperfantasía es un rasgo cognitivo caracterizado por una abundancia de imágenes mentales vívidas. En un área de la ciencia en desarrollo, aquellos que se identifican con esta experiencia tienen una imaginación de calidad “realista” y pueden crear imágenes y escenarios detallados en sus mentes. También puede extenderse a múltiples sentidos.
Es como el que siempre tiene sueños lucidos, esto se aprende y no es algo innato.