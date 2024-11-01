edición general
Vivir con hiperfantasía: “Recuerdo la ropa que llevaba la gente el día que nos conocimos y cada palabra que dijeron”

La hiperfantasía es un rasgo cognitivo caracterizado por una abundancia de imágenes mentales vívidas. En un área de la ciencia en desarrollo, aquellos que se identifican con esta experiencia tienen una imaginación de calidad “realista” y pueden crear imágenes y escenarios detallados en sus mentes. También puede extenderse a múltiples sentidos.

Format_C #1 Format_C
Recordar cada vez que vas al baño, magnifico.
#2 Zamarro
¿Pero eso no lo puede hacer todo el mundo? En mayor o menor medida y con ciertas lagunas por los años pasados, puedo recordar casi todo lo que he vivido, no como esta chica al limite de poder reproducir la conversacion palabra por palabra, pero si la idea general y algunas palabras concretas.
Mangione #7 Mangione *
#2 No. No hay dos personas que internamente piensen igual, en ningún sentido. Y conceptualizar eso no es fácil. Lo único que compartimos es el lenguaje que utilizamos como herramienta de aproximación (de ahí su naturaleza "comunicativa"). La mitad de las personas sólo tienen un mundo interior semántico (una "voz interna/mental"), sin imágenes, sonidos, etc. De la otra mitad, más de la mitad sólo piensan a través de imágenes mentales (y nada más); el 4% o más tiene…   » ver todo el comentario
obmultimedia #3 obmultimedia *
#2 Esta habilidad se entrena con el paso de los años.
Es como el que siempre tiene sueños lucidos, esto se aprende y no es algo innato.
#4 Zamarro
#3 Pues necesito entrenarla si es algo tan exclusivo, asi podré decir que tengo 2 cosas exclusivas, esta habilidad y un opel corsa de primera mano xD
Natxelas_V #5 Natxelas_V
Uno de los secretos de la felicidad es tener buena salud y mala memoria. Pobre chica.
#6 cajadecartonmojada
¿Y quién se va a acordar de eso para contradecirte si te lo estás inventando? :troll:
Graffin #8 Graffin
#6 Creo haber leído un artículo que desmentía este tipo de casos. Les ponían a prueba con hechos y solían fallar todo.
