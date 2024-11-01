edición general
Vivimos un momento histórico: el remake de Halo es oficial, luce de escándalo... ¡y se lanzará también en PlayStation 5!  

La rivalidad entre Xbox y PlayStation acaba de recibir un giro no tan inesperado, pero sí monumental. Microsoft ha anunciado Halo: Combat Evolved, un remake completo del primer Halo reconstruido desde cero con Unreal Engine 5 y que llegará también a PlayStation. Un momento histórico y la confirmación definitiva de la actual estrategia de Microsoft. Una en la que los exclusivos son (palabras textuales de la presidenta de Xbox) algo estancado en el pasado.

Creo que nadie alberga duda que no solo Xbox si no que también Sony compartirá algunos de sus títulos. Al final hablamos de superproducciones, es bastante iluso creer que compensa mantener algunos títulos en exclusiva cuando puedes expandir el mercado. La guerra entre las consolas irá por otro camino que no será tanto los títulos si no el servicio que ofrecen. Game pass y demás.
#1 Que piensas de Nintendo? Veremos Zeldas en Play,
