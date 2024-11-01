Vivimos un momento histórico: el remake de Halo es oficial, luce de escándalo... ¡y se lanzará también en PlayStation 5!  

La rivalidad entre Xbox y PlayStation acaba de recibir un giro no tan inesperado, pero sí monumental. Microsoft ha anunciado Halo: Combat Evolved, un remake completo del primer Halo reconstruido desde cero con Unreal Engine 5 y que llegará también a PlayStation. Un momento histórico y la confirmación definitiva de la actual estrategia de Microsoft. Una en la que los exclusivos son (palabras textuales de la presidenta de Xbox) algo estancado en el pasado.