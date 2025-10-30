edición general
La vivienda da un severo toque de atención: vuelven a caer las compraventas mientras los precios se elevan otro 5,6%

Se encadenan dos meses consecutivos de caída de operaciones. Este año acumula tres meses de bajadas sin que afloje el valor del metro cuadrado. La vivienda ya da señales de sobrevaloración, pero seguirá encareciéndose este y el próximo año.

#2 Grahml
En cuanto el BCE congela los tipos de interés, el efecto sobre la vivienda siempre es inmediato. Los precios efectivos es lo último en dónde se ve, pero el "ánimo" directo de los potenciales compradores es lo que rápidamente se ve modificado.

Los implicación de los bancos sobre el mercado de la vivienda es directo, y eso es una anomalía que por desgracia el gobierno no quiere solucionar.
Lyovin81 #3 Lyovin81
Hay que especular menos.
Una persona o familia = Una casa.
Dos a lo sumo.

La vivienda es para vivir, NO para especular.

Por más que se construya, es totalmente obvio que si esa nueva vivienda va a un mercado especulativo no se resuelve el problema.

Lo demás, pues son subnormalidades de las ratas liberales que aspiran a ganar aún más pasta a costa de especular con la nueva vivienda que se construya.
Findeton #1 Findeton
Hay que construir más. Culpable: los políticos. Ayuso y Almeida, los primeros.
