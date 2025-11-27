La vivienda se convierte en un factor decisivo en el voto de los españoles

España “sigue siendo un país de propietarios, pero cada vez lo somos menos”, el 73% de los españoles vive en una vivienda de su propiedad, y se ha convertido en un factor decisivo del voto de los ciudadanos, especialmente entre los más jóvenes. Las diferencias ideológicas afloran cuando se pregunta por los responsables de aportar soluciones: entre los votantes de derecha se señala principalmente al Gobierno de España, mientras que entre los de izquierda se atribuye más responsabilidad a las comunidades autónomas.