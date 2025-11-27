edición general
La vivienda se convierte en un factor decisivo en el voto de los españoles

España “sigue siendo un país de propietarios, pero cada vez lo somos menos”, el 73% de los españoles vive en una vivienda de su propiedad, y se ha convertido en un factor decisivo del voto de los ciudadanos, especialmente entre los más jóvenes. Las diferencias ideológicas afloran cuando se pregunta por los responsables de aportar soluciones: entre los votantes de derecha se señala principalmente al Gobierno de España, mientras que entre los de izquierda se atribuye más responsabilidad a las comunidades autónomas.

