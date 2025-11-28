edición general
2 meneos
4 clics

Vivienda en Canarias: un problema enquistado…

Que el principal problema de los canarios y canarias ahora mismo es el acceso a la vivienda es una realidad incuestionable. Que la subida incontrolada de los precios de compra o alquiler es el principal motivo también lo es. Como también es cierto que desde el Ejecutivo canario no se están tomando las medidas adecuadas para solventar o, al menos, paliar el problema…

| etiquetas: vivienda , clavijo , alquiler , derechas canarias
2 0 1 K 21 actualidad
2 comentarios
2 0 1 K 21 actualidad
#1 minossabe
A lo mejor no ayuda mucho que Tenerife, por ejemplo, tenga más de 450h/km2 de densidad demográfica...
1 K 27
Garbns #2 Garbns *
#1 y si tiras a los 90 flipas, casi se ha duplicado la población en 40 años

www.epdata.es/evolucion-poblacion/4d9f26fa-ff32-4aad-bf83-7d03c79062ee  media
0 K 11

menéame