Vivienda en Canarias: un problema enquistado…

Que el principal problema de los canarios y canarias ahora mismo es el acceso a la vivienda es una realidad incuestionable. Que la subida incontrolada de los precios de compra o alquiler es el principal motivo también lo es. Como también es cierto que desde el Ejecutivo canario no se están tomando las medidas adecuadas para solventar o, al menos, paliar el problema…