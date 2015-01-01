·
La vivienda barata china de Walmart que hace temblar la burbuja inmobiliaria mundial
¿Se imaginan comprar una casa en Walmart? Pues es una realidad. China está construyendo viviendas pequeñas y asequibles que se venden en las tiendas de Walmart en Estados Unidos.
tecnología
28 comentarios
Jointhouse_Blues
Verás lo que tardan constructoras, especuladores y otros parásitos en pedir su prohibición en España.
oricha_1
#4
Para prohibir ya esta el gobierno con el codigo arquitectonico y aranceles para productos de China
Ya ves tu como un coche que en China cuesta 18000 dolares , aqui no baja de 31000 euros
www.youtube.com/watch?v=u9mla6FSJ64
Enésimo_strike
#4
en realidad los especuladores deberían estar muy contentos de que en cualquier terreno enano donde nadie pagaría una casa de ladrillo se pueda poner una de esas y que sea una vivienda barata con un alto margen de beneficio. Y aquel que pueda adelantar la jugada aún más.
rogerillu
#4
verás tú lo que tardan en valer 50 mil euros cada uno. Y a forrarse.
Josecoj
No dice cuál es el precio
NPCmasacrado
Bots de la inmbobiliaria diciendo: ¿Y el suelo? ¿Donde lo pones? ¿No veo cocina? ¿Has visto que basura? ¿No prefieres mi cuchitril por 1000 euros al mes que se cae a pedazos?
NPCmasacrado
A ver cuando alguien monte estructuras para estas casas de 10 pisos y metas 1000 de esas que pasa con los precios
Putirina
#3
Envías una noticia, y te pones a añadir comentarios como si hablaras contigo mismo, incluso poniéndole pegas a tu propio envío.
Desde el respeto que me mereces, y sobre todo desde el cargo de conciencia que tengo por haber ametrallado a tantos NPCs en mi vida, déjame aconsejarte que quizás ha llegado el momento de visitar a un profesional de… bueno, de lo tuyo.
NPCmasacrado
#19
Bro, plotwist, soy la cabra
Enésimo_strike
#19
una noticia que ha escrito el mismo
#23
Muy bueno. No me sorprendería.
Edito: ¡Hostia, que es verdad que la ha escrito él mismo! ¡Pensaba que era un chiste tuyo, pero no! Ahora sí que flipo. Este ser humano (o NPC) tiene un serio problema de protagonismo.
NPCmasacrado
#14
Llevo casi 3000 envíos, y de este blog 3, 2 hundidos
NPCmasacrado
#17
me has pillado
NPCmasacrado
Pues saldrá suelo disponible, como se recalifica pelotazos, pues saldrán empresas que compren suelo para que puedas meter una de estas, o en campings. Opciones hay pero los de "hay que construir más" ahora dirán "bueno no hay que construir"
Todo es controlar la oferta y la demanda. Por eso están en todas las noticias del cambio climático diciendo "no hace calor" para que la demanda no caiga.
NPCmasacrado
Al final como no puedo enviar de Twitter, me hice un blog
suppiluliuma
#8
No sabía que ese era la nueva excusa para hacer spam. Me la apunto.
jonolulu
Chabolismo cool.
El Capitalisno tiene "soluciones" para todo
g3_g3
Chabolismo cool
NanakiXIII
Ahora los chinos han inventado hasta las prefabricadas. Temblando está el mercado, pero no por esto precisamente.
NPCmasacrado
#6
Solo tienes que ver a los bots en los comentarios poniendole pegas, de hecho tu mismo eres un ejemplo
#9
Teniendo en cuenta que la mitad de los mensajes de este envío (tuyo) de un blog tuyo, son (también) tuyos, yo no acusaría mucho a los demás de comportamiento típico de bots.
NPCmasacrado
#13
me llamo NPC, soy un bot JAJAJAAJ
#15
Un NPC no es un bot, solo un tipo con pocas líneas de diálogo.
Connect
Al final uno se va dando cuenta que esas películas de Hoollywood que parecían una utopía, en realidad estaban bien pensadas y van acertando con el futuro que nos tocará vivir. Estas casas empiezan a recordar a donde vivían los protagonistas de Ready Player One. Hoy es una casa en el suelo, y mañana serán estructuras levantadas para poder apilar varias en un mismo terreno.
Estas casas chinas son una buena solución para acoger gente temporalmente que ha perdido la vivienda por algún desastre natural como inundaciones, incendios, etc... Que en Europa se permita como vivienda habitual ya no lo creo.
#5
se están alquilando viviendas en condiciones muchísimo peores por más de mil euros en muchísimos sitios. Bien agusto viviría yo ahí pagando lo mismo o más.
Narmer
#5
Hay gente haciéndose casas con contenedores de barco. No muy lejos de donde vivo hicieron una hace un par de años y ni tan mal.
Si hacen casas modulares que puedas ensamblar por si te apetece más espacio y tal, le veo el potencial comercial. Sobre todo a lo de añadir si la familia crece.
Luiskelele
Pues no será porque no existen ya las casas prefabricadas…. Menuda bobada.
Narmer
Una cosa, ya que has escrito el artículo, ¿qué precio tienen?
