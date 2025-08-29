edición general
3 meneos
4 clics
La vivienda y el AVE aceleran la salida de trabajadores de Barcelona y Madrid

La vivienda y el AVE aceleran la salida de trabajadores de Barcelona y Madrid

El balance entre salidas y entradas en las dos principales ciudades es nulo; la novedad es que se disparan las salidas. La mayoría de los asalariados que se trasladan de territorio son varones. Además, las mudanzas no se concentraron en los más jóvenes, sino que es entre los 36 y 55 años cuando se dispara la movilidad.

| etiquetas: españa , vivienda
2 1 0 K 45 actualidad
1 comentarios
2 1 0 K 45 actualidad
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Los trabajadores que vivimos en las ciudades huyendo porque las élites priorizan la gente de fuera, su turismo, que consuman, que compren sobre los que vivimos aquí

Te hablan del pobre de latinoamérica pero no te dicen que quien se lleva los pisos son estadounidenses. Si nos volvemos contra ellos, se hunde la demanda y el negocio

www.eleconomista.es/vivienda-inmobiliario/noticias/13312111/04/25/la-c

www.levante-emv.com/economia/2025/08/29/estadounidenses-alemanes-copan
0 K 20

menéame