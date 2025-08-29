La vivienda y el AVE aceleran la salida de trabajadores de Barcelona y Madrid

El balance entre salidas y entradas en las dos principales ciudades es nulo; la novedad es que se disparan las salidas. La mayoría de los asalariados que se trasladan de territorio son varones. Además, las mudanzas no se concentraron en los más jóvenes, sino que es entre los 36 y 55 años cuando se dispara la movilidad.
| etiquetas: españa , vivienda
Te hablan del pobre de latinoamérica pero no te dicen que quien se lleva los pisos son estadounidenses. Si nos volvemos contra ellos, se hunde la demanda y el negocio
www.eleconomista.es/vivienda-inmobiliario/noticias/13312111/04/25/la-c
www.levante-emv.com/economia/2025/08/29/estadounidenses-alemanes-copan