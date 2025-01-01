·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8749
clics
Pataleta de la extrema derecha ante la parodia de Santiago Segura sobre Vox en Torrente 6
5703
clics
Paco Porras gana a Javier Cárdenas el juicio por las graves lesiones de su vídeo siendo arrastrado por una lancha
6354
clics
Cachondeo en redes por las 'papas con choco' de Ángel León: "¿Cuál es la papa y cuál el choco?"
5467
clics
Un dominguero aparca su caravana tan cerca del mar que se la lleva la marea: «Menudas vistas»
4017
clics
A prisión por violar a una turista en Valencia mientras sus amigos se ríen y la graban
más votadas
406
«Nunca imaginé que todos los países del mundo iban a observar en televisión una matanza como la de Palestina, día tras día durante casi dos años, sin hacer nada»
348
La Justicia condena a un policía nacional a tres años de cárcel por inventarse una agresión de una detenida
654
El día en que PP y Vox dejaron arder Castilla y León
440
Aumenta el rechazo en Suiza a la compra de 36 F-35 estadounidenses: la ciudadanía y la oposición, en contra
357
La UEFA envía un mensaje a Israel por Gaza: "Dejen de matar niños, dejen de matar civiles"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
16
clics
¡Viva España calcinada!
Los incendios son también consecuencia de esa batalla cultural que hace asumible por la ciudadanía cualquier decisión que destruya sus intereses hasta carbonizarlos
|
etiquetas
:
viva españa
,
iiff
,
batalla cultural
,
fascismo
8
2
0
K
111
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
2
0
K
111
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
efectogamonal
El fascismo arrasa con todo, excepto con los toros, esos ni tocarlos
3
K
42
#3
elsnons
#1
menudo toro embolao estás hecho.
3
K
13
#7
vantablack
#1
bueno, a decir verdad, al toro le dan matarile, así que ni él se salva
0
K
7
#9
Galton
#1
Y las paguitas... no te olvides de las paguitas...
0
K
9
#10
Fresita_Kawaii
#1
¿Quién empezó esta absurda batalla cultural?
0
K
11
#6
johel
*
No se a quien se lo escuche decir el otro dia, por otra parte algo bastante repetido:
"Podriamos pensar que un servicio de extincion de incendios privatizado tiene menos interes en la prevencion de incendios que en su extincion mientras que un servicio publico de extincion de incendios tienemas interes en prevenirlos que en atajarlos".
¿Que puede ser falaz? Si. ¿Que preferiria invertir en prevencion? Tambien.
1
K
21
#8
omega7767
de los negacionistas del cambio climático y que decían "los comunistas quieren destruir España" llega la nueva entrega, "siempre hubo incendios"
1
K
21
#2
Kamillerix
Cuando un monte se quema, algo suyo se quema... señor conde
Era un chiste de Perich que no encuentro
0
K
10
#4
platypu
Ostia, ahora la culpa de los incendios es de VOX, esta si que no la esperaba
2
K
9
#5
luckyy
#4
y tendrás derecho a. Voto
0
K
8
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
"Podriamos pensar que un servicio de extincion de incendios privatizado tiene menos interes en la prevencion de incendios que en su extincion mientras que un servicio publico de extincion de incendios tienemas interes en prevenirlos que en atajarlos".
¿Que puede ser falaz? Si. ¿Que preferiria invertir en prevencion? Tambien.
Era un chiste de Perich que no encuentro