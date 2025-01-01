edición general
¡Viva España calcinada!

Los incendios son también consecuencia de esa batalla cultural que hace asumible por la ciudadanía cualquier decisión que destruya sus intereses hasta carbonizarlos

efectogamonal #1 efectogamonal
El fascismo arrasa con todo, excepto con los toros, esos ni tocarlos {0x1f525}
elsnons #3 elsnons
#1 menudo toro embolao estás hecho. :troll:
#7 vantablack
#1 bueno, a decir verdad, al toro le dan matarile, así que ni él se salva :troll:
#9 Galton
#1 Y las paguitas... no te olvides de las paguitas...
Fresita_Kawaii #10 Fresita_Kawaii
#1 ¿Quién empezó esta absurda batalla cultural?
johel #6 johel *
No se a quien se lo escuche decir el otro dia, por otra parte algo bastante repetido:
"Podriamos pensar que un servicio de extincion de incendios privatizado tiene menos interes en la prevencion de incendios que en su extincion mientras que un servicio publico de extincion de incendios tienemas interes en prevenirlos que en atajarlos".
¿Que puede ser falaz? Si. ¿Que preferiria invertir en prevencion? Tambien.
#8 omega7767
de los negacionistas del cambio climático y que decían "los comunistas quieren destruir España" llega la nueva entrega, "siempre hubo incendios"
Kamillerix #2 Kamillerix
Cuando un monte se quema, algo suyo se quema... señor conde :troll:

Era un chiste de Perich que no encuentro
platypu #4 platypu
Ostia, ahora la culpa de los incendios es de VOX, esta si que no la esperaba
#5 luckyy
#4 y tendrás derecho a. Voto
