Vito Quiles, denunciado por un fan por estafa y publicidad engañosa

El agitador ultraderechista Vito Quiles ha sido denunciado por uno de sus seguidores por estafa y publicad engañosa. Los presuntos delitos que le imputa su joven seguidor están relacionados con una publicidad pagada que realizó a través de las redes sociales de una agencia de viajes que supuestamente habría estafado más de 1.000 euros al denunciante. Más allá de la denuncia, el joven asegura estar decepcionado porque “pensaba que Vito era una persona que comprobaba que algo que promocionaba era legal”. “He intentado ponerme en contacto...