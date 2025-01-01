edición general
Vito Quiles, denunciado por un fan por estafa y publicidad engañosa

El agitador ultraderechista Vito Quiles ha sido denunciado por uno de sus seguidores por estafa y publicad engañosa. Los presuntos delitos que le imputa su joven seguidor están relacionados con una publicidad pagada que realizó a través de las redes sociales de una agencia de viajes que supuestamente habría estafado más de 1.000 euros al denunciante. Más allá de la denuncia, el joven asegura estar decepcionado porque “pensaba que Vito era una persona que comprobaba que algo que promocionaba era legal”. “He intentado ponerme en contacto...

#3 Pixmac
No se puede decir que no se lo haya buscado. Confiar en Vito Quiles no es de personas que sepan separar la realidad de los sueños.
#5 Eukherio *
#3 Que conste que es una de las historias más viejas de la era de los influencers. Peña sin escrúpulos promocionando productos de mierda o directamente fraudulentos porque pagan de puta madre. Después siempre dicen que los engañaron y no lo sabían, alguno entre lloros, y a los tres meses vuelven con otro mierdón parecido.

Lo que no entiendo es cómo un fan de Vito Quiles puede creer que un tío de su perfil va a promocionar negocios legítimos. Si ya hace años pedía dinero para protegerse de los rojos y paridas similares porque sabía que alguno le soltaba.
#4 Leon_Bocanegra *
Vito no tiene la culpa, él solo es un periodista combativo e incomojjajajajajajsjsjs

No he podido terminar la frase sin descojonarme.
angelitoMagno #7 angelitoMagno
Ojalá el juez aplique la "doctrina Rocío Monasterio" y declare no culpable a Quiles porque si él promociona algo debería ser obvio que es una posible estafa.
#12 moxid
this is meneneneanme
ochoceros #10 ochoceros
Este lo denuncia porque sabe que en la ultraderecha están los mejores pagadores para ayudarte con la hipoteca: bsky.app/profile/rubensanchez.tw/post/3ls55o3wvos2v :troll:
wata #1 wata
Ninguna pena.
#11 moxid
#1 ningún interés
#2 Tronchador.
xD Que decepción, no se podía saber. Me meo.
#8 vantablack
Esto de personajes promocionando cosas random no lo he entendido nunca, al menos que sea un entendido o tenga cierta experiencia en el tema para recomendar algo.
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
¿porqué se fia de este tio?
woody_alien #9 woody_alien *
#6 Porque es tonto. Ya cuando ves que se llama Vito Zoppellari pero usa el segundo apellido para ser mas "español" ya intuyes por donde va el "periodisto" ese.
