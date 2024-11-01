Vitalia Gutiérrez-Cabello: la nodriza pasiega que amamantó al asesino de Trotski  

La escritora cántabra Regina Carral recupera en un libro la historia de su abuela, ama de cría de Ramón Mercader en Barcelona. El escritor cubano Leonardo Padura noveló la biografía de Ramón Mercader en el 'El hombre que amaba a los perros'. Hace un año, una mujer se le acercó en la Feria del Libro de Santander y le entregó un libro. Contaba la historia de Vitalia, su bisabuela. La nodriza pasiega que amamantó al asesino de León Trotski. En la portada hay un retrato en blanco y negro suyo, de juventud, tomado en 1913 con las manos cruzadas